Çağlar Söyüncü, geri dönüyor! Hocası Simeone resmen duyurdu

Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, takımının Real Sociedad ile oynadıkları maçtan sonra antrenmanlara başladı. 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü bir an önce takıma katılmanın hesaplarını yapıyor.
HOCASINDAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Atletico Madrid'in başarılı teknik adamı Diego Simeone, Çağlar Söyüncü için "Çağlar Söyüncü yeteneğini hepimize gösterdi. Çok güçlü bir defans oyuncusu. Hızlı ve kafa toplarında iyi. Bizi çok mutlu ediyor. Takımın en iyilerinden biri. Çok fazla rekabet olacak ve onun gibi çalışan oyunculara ihtiyacımız var." dedi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü, bu sezon takımı ile birlikte sadece 2 kere forma şansı buldu ve gol veya asist katkısı veremedi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?
Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir, Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi ve aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ
2006-2011 Menemen Belediyespor
2011-2013 Bucaspor
2013-2014 Gümüşordu
2014-2016 Altınordu
2016-2018 Freiburg
2018-2023 Leicester City
2023- Atletico Madrid