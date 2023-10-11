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  • Çağlar Söyüncü, geri dönüyor! Hocası Simeone resmen duyurdu
Spor

Çağlar Söyüncü, geri dönüyor! Hocası Simeone resmen duyurdu

Atletico Madrid'in yıldız ismi Çağlar Söyüncü, çalışmalara başladı. 27 yaşındaki başarılı isim Çağlar Söyüncü, takımdan ayrı bireysel hazırlıklarına devam ediyor. İşte detaylar...

11 Ekim 2023 Çarşamba 19:22 - Güncelleme:
Çağlar Söyüncü, geri dönüyor! Hocası Simeone resmen duyurdu
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Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, takımının Real Sociedad ile oynadıkları maçtan sonra antrenmanlara başladı. 27 yaşındaki Çağlar Söyüncü bir an önce takıma katılmanın hesaplarını yapıyor.

HOCASINDAN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Atletico Madrid'in başarılı teknik adamı Diego Simeone, Çağlar Söyüncü için "Çağlar Söyüncü yeteneğini hepimize gösterdi. Çok güçlü bir defans oyuncusu. Hızlı ve kafa toplarında iyi. Bizi çok mutlu ediyor. Takımın en iyilerinden biri. Çok fazla rekabet olacak ve onun gibi çalışan oyunculara ihtiyacımız var." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Çağlar Söyüncü, bu sezon takımı ile birlikte sadece 2 kere forma şansı buldu ve gol veya asist katkısı veremedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir, Menemen'de dünyaya geldi. Premier League ekiplerinden Leicester City'de forma giyen genç yetenek, Altınordu'dan 2.500.000€ bonservis bedeliyle transfer edildi ve aynı zamanda 1. Lig'den yurt dışına transfer olan ilk futbolcu oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN KARİYERİ

2006-2011 Menemen Belediyespor

2011-2013 Bucaspor

2013-2014 Gümüşordu

2014-2016 Altınordu

2016-2018 Freiburg

2018-2023 Leicester City

2023- Atletico Madrid

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