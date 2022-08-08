Çağlar Söyüncü hayatının imzasını atıyor! Çılgın teklif: Dünya devi gemileri yaktı

Leicester City'de forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu. İspanyol ekibinin Çağlar Söyüncü için pazarlıklarını sürdürdüğü ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ileri sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN SATIŞINA SICAK BAKILIYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü'nün satışına sıcak bakılıyor. Ada ekibi piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olan milli savunmacıdan büyük gelir elde etmeyi planlıyor.

BARCELONA, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN DEVREDE

İspanya basınında yer alan habere göre ise; Barcelona, Çağlar Söyüncü için harekete geçti. İki kulübün yetkilileri İngiltere'de milli oyuncunun transferi için görüşme gerçekleştirdi. Söyüncü'nün transfer ücreti konusundaki yapılan pazarlıklar sürüyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

LEİCESTER CİTY KARNESİ

Leicester City'nin 2018'in yazında Freiburg'dan 21.10 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı ve toplam 3592 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki milli savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.