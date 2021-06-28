Star.com.tr 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:32 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:32

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Manchester United ve Chelsea talip oldu. Real Madrid'den Raphael Varane'nın peşinde olan Manchester United transferi gerçekleştirememesi nedeniyle rotasını Çağlar Söyüncü'ye çevirdi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer Çağlar'ı takımında görmek isterken 65 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. İngiliz medyası övgüler dizdiği Çağlar için Brendan Rodgers liderliğinde eşi görülmemiş bir başarı elde ettiğini yazdı. 25 yaşındaki milli oyuncumuz için Leictester formasıyla 82 maça çıktığı ve kulübün iki sezon üst üste Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli rol oynadığı belirtildi.

CHELSEA DE DEVREDE



Öte yandan Çağlar Söyüncü'ye Manchester United'ın ardından Chelsea'de talip oldu. Başarılı savunma oyuncusu Çağlar'ı kadrosuna katmak isteyen Chelsea İngiliz medyasına göre transfer yarışında. Çağlar'ın Leicester ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var.