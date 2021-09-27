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Spor

Çağlar Söyüncü için Real Madrid iddiası

Real Madrid, Leicester City'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü'yü izlemeye aldı. İspanyol devinin, 25 yaşındaki stoperin transferini ocak ayında bitirebileceği iddia edildi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 15:56
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İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü, İspanyol devi Real Madrid'in transfer etmek istediği iddia edildi.

REAL MADRİD İZLİYOR

La Liga takımının, Raphael Varane ve Sergio Ramos ile yollarını ayırdıktan sonra stoper konusunda sıkıntı çektiği belirtilirken, İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid'in bu sorunu kısa vadede Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katarak çözmek istediği iddia edildi.

OCAK AYINDA TRANSFER OLABİLİR

Haberde, Real'in şu anda stoper seçenekleri arasında sadece David Alaba, Eder Militao ve Jesus Vallejo'nun bulunduğu, bu durum göz önüne alındığında Çağlar için ocak ayında bir transfer hamlesi yapılmasının sürpriz olmayacağı ifade edildi.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Çağlar Söyüncü'nün Leicester City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star.com.tr

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