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Spor

Çağlar Söyüncü İngiltere'de gündem oldu! Arsenal yenilgisi sonrası...

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, kendi sahasında Arsenal'a 2-0 yenilerek Premier Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesinde ağır bir yara aldı. İngiliz basını Çağlar Söyüncü'nün Leicester - Arsenal maçındaki performansını bakın nasıl değerlendirdi.

Star.com.tr31 Ekim 2021 Pazar 10:39 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 10:39
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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, İngiltere Premier Lig'in 10. hafta maçında Arsenal'i konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Arsenal'in gollerini 5. dakikada Gabriel ve 18. dakikada Emile Smith Rowe attı.

Bu sonuçla puanını 17'ye çıkaran Arsenal, Premier Lig'de 6. sırada yer aldı. 14 puanda kalan Leicester City ise 10. basamakta bulunuyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 6 PUAN

Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. İngiliz basını oyuncuların maç değerlendirmesinde Çağlar için 10 üzerinden 6 puan verdi.

"ARSENAL'İN HIZLI OYUNU ÇAĞLAR'I SARSTI"

25 yaşındaki stoperin müsabakaya dağınık başladığı ancak daha sonradan toparlandığı belirtilirken, Çağlar Söyüncü'nün performansı hakkında şu yorum yapıldı:

"Çağlar Söyüncü Arsenal'in hızlı oyunu karşısında çaresiz kaldı ve erken gelen gollerle sarsıldı. Ancak Leicester City 4'lü savunmaya dönünce hatalarından kurtuldu. Hava toplarında kafa vuruşlarını kazandı. Hücuma destek verdi."

16 MAÇTA GÖREV ALDI

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 16 resmi maça çıktı ve 1372 dakika sahada kaldı. Milli stoperin 1 golü bulunuyor.

Star.com.tr

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