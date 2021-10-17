Star.com.tr 17 Ekim 2021 Pazar 10:18 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 10:28

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı konuk etti. King Power Stadı'ndaki maçtan 4-2 galip ayrılan Leicester'da Çağlar Söyüncü de attığı gol ve sergilediği başarılı performansla takdir topladı.

Leicester City'yi galibiyete taşıyan golleri Youri Tielemans, Çağlar Söyüncü, Jamie Vardy ve Patson Daka attı. Manchester United'ta ise Mason Greenwood ve Marcus Rashford fileleri havalandıran isimler oldular.

LEICESTER 4 MAÇ SONRA GALİP GELDİ

Leicester ekibi ligde 4 maç sonra kazanırken, Manchester temsilcisinin galibiyet özlemi 3 karşılaşmaya çıktı. Manchester United, Premier Lig'de 14 puanla 5. sırada bulunuyor. 11 puanlı Leicester City ise 11. basamakta.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 10 ÜZERİNDEN 7 PUAN

Leicester'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Manchester United maçındaki başarılı performansını bir gol atarak süslerken, İngiliz basınından da övgüleri topladı.

İngiliz basınında Çağlar'ın maç performansına 10 üzerinden 7 puan verilirken oyunuyla ilgili şu yorumlar yapıldı:

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ÇOK İYİYDİ"

"Arkasında Jonny Evans varken çok daha rahat görünüyor. Savunmada yapması gereken temel işlerde çok iyiydi. Hiç acele etmeden agresif bir şekilde pres yaptı ve atakları durdurdu. Geçen sezon Leicester City'nin Manchester United'ı 2-1 yendiği maçta da gol atan Çağlar, o karşılaşmadan bu yana ilk kez gol attı."

ÇAĞLAR'IN PREMİER LİG'DE BU SEZON FİRESİ YOK

Bu sezon 8 haftası geride kalan Premier Lig'de Leicester City formasıyla bütün maçlara ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmaların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. İlk golünü Manchester United'a atan başarılı stoper, 8 haftada bir kez sarı kart gördü