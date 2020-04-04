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Spor

Çağlar Söyüncü: ''Merih ile birbirimizi tamamlıyoruz''

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü BeinSports'a açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2020 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 18:56
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Çağlar Söyüncü: "Konsol oyunlarında oynattığım oyuncularla oynuyorum şu an. Onlarla aynı seviyede olduğunuzu hissettiğiniz anda, ekstra bir zorluk olmuyor." diyerek hayallerini gerçekleştirdiğini ve onlarla aynı seviyede oynamaktan keyif aldığını belirtti. Çağlar milli takımdaki partneri Merih Demiral'e de övgüler dizdi. 

BİRBİRİMİZİN EKSİKLERİNİ KAPATIYORUZ

Merih Demiral'la oluşturduğu ikili hakkında Çağlar Söyüncü: "İkimiz aynı karakterde olsak, bu kadar başarılı olamazdık. O benim eksiğimi kapatıyor, ben onun eksiğini kapatıyorum." dedi.

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