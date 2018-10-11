Çağlar Söyüncü: Rusya maçı öncesi güzel bir karşılaşma oldu

Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldığımız maçın ardından Çağlar Söyüncü kısa bir değerlendirme yaptı.

Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada kendilerine güvendiklerini söyledi.

İşte Çağlar Söyüncü'nün maç sonu açıklamaları...

''Hatalarımız var. Karşımızda uzun yıllardır birlikte oynayan bir kadro, kaliteli isimler vardı. Rusya maçı öncesinde güzel bir karşılaşma oldu. Top bizdeydi, bir tek gol olmadı. Bunu da resmi maçlarda gerçekleştiririz inşallah. Genç olsak da kendimize, kadromuza güveniyoruz, hocamız da bize güveniyoruz. Takımımızı daha iyi bir yere getirmeye çalışacağız.''