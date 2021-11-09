Çağlar Söyüncü sürpriz isimle birlikte Leicester City'den ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Star.com.tr 9 Kasım 2021 Salı 07:23 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 07:23

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'nün adı uzun zamandır Manchester United ile anılıyor. İngilizlerin iddiasına göre Manchester ekibi milli savunmacı için devre arasında teklif yapmaya hazırlanırken bir iddia daha geldi. Talksport'un haberine göre İngiliz devi Leicester'ın teknik direktörü Brendan Rodgers'ı listesine aldı. Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda üç adayın olduğu Manchester'da listede üç isim bulunuyor. Bunlar, Zinedine Zidane ve Mauricio Pochettino ve Brendan Rodgers...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE BERABER GİDEBİLİRLER

Leicester'da dördüncü sezonunu geçiren Çağlar'ın sözleşmesi 2023'te sona eriyor. Teknik direktör Rodgers'ın ise 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Hoca ve öğrencisi olası bir durumda birlikte İngiliz devinin yolunu tutabilir.

BİRLİKTE İKİ KUPA KAZANDILAR

Öte yandan Çağlar Söyüncü Leicester City'de iki kez de kupa kaldırma sevinci yaşadı. 2021 yılında İngiltere Kupası'nı kazanan 25 yaşındaki milli savunmacı 2021-2022 sezonu başlangıcında da İngiltere Süper Kupası sevinci yaşadı. Kazanılan bu kupaların başında Brendan Rodgers bulunuyordu.