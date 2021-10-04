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Spor

Çağlar Söyüncülü Leicester City, galibiyete hasret kaldı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leicester City, deplasmanda Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Leicester City, bu sonuçla birlikte ligde 4 maçtır kazanamıyor.

4 Ekim 2021 Pazartesi 00:58 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 01:00
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Crystal Palace ile Leicester City, İngiltere Premier Lig 7.Hafta maçında karşı karşıya geldi.

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün de 90 dakika forma giydiği Leicester City'de goller 31. dakikada Kelechi Iheanacho ve 37. dakikada Jamie Vardy'den geldi.

İlk yarı Leicester City'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Crystal Palace'ın golleri 61. dakikada Michael Olise ve 72. dakikada Jeff Schlupp'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte 3 haftalık galibiyet özlemine son veremeyen Leicester, 8 puanla 13, bu sezon ligde yalnızca 1 galibiyeti olan Crystal Palace ise 7 puanla 14. sırada yer aldı.

Ligin 8. haftasında Leicester City, Manchester United'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.

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