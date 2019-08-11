Ev sahibi Leicester City'de forma giyen Milli stoper Çağlar Söyüncü, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Çağlar, başarılı hamleleri ile iyi bir performans ortaya koydu.

VAR YİNE DEVREYE GİRDİ

Premier Lig'de bu sezon ilk kez kullanılan VAR sistemi, bu maçta da kendini gösterdi. Wolverhamton'da Dendoncker'in attığı gol, VAR'dan izlendi ve elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.