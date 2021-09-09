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Spor

Çağlar Söyüncü'nün kalemini kırdılar! Sert eleştiri: Nasıl bu hale geldi, hayal kırıklığı...

Sezona kötü bir başlangıç yapan Çağlar Söyüncü İngiltere'de tartışmaların hedefi oldu. Leicester City forması giyen Çağlar önce West Ham United maçında ardında da Hollanda-Türkiye maçında büyük hatalar yaptı. Teknik direktör Brendan Rodgers'ın Çağlar Söyüncü'yü hafta sonu oynanacak Manchester City maçında oynatmama ihtimali bulunuyor.

Star.com.tr9 Eylül 2021 Perşembe 20:30 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 20:30
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü bu sezona kötü performansla başladı. West Ham United karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyette teknik direktör Brendan Rodgers'ın da eleştirisinden nasibini alan Çağlar İngiltere'de tartışma haline geldi. Son olarak Hollanda - Türkiye maçında da penaltı yaptırarak takımını 10 kişi bırakan savunma oyuncusu İngiltere'de gündem haline geldi. Çağlar'a tek destek Leicester City taraftarlarından geldi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ELEŞTİRELİN HEDEFİ OLDU

Leicester City Premier Lig'de hafta sonu Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Tilkilerde Çağlar Söyüncü'nün maçta ilk 11 başlayıp, başlamaması tartışılıyor. Teknik direktör Brendan Rodgers, West Ham United ve Hollanda - Türkiye maçında formsuz grafik çeken Çağlar Söyüncü'yü yedek kulübesine çekebilir.

Çağlar için İngiltere basınında da eleştiri niteliğinde haberler yayınlandı. Bir İngiliz sitesi Çağlar için, "Çağlar Söyüncü, güvenilir, baskın, bilge bir savunmacıdan, eski benliğinin beceriksiz, kaotik, kolayca kandırılan gölgesine dönüştü. Nasıl bu hale geldi? Futbol açısından, Nemanja Vidic'ten giderek Martin Skrtel'e benzeyen bir oyuncuya geçti, ki bu iyi bir şey değil. Hayal kırıklığı. Soru şu ki, formu nasıl ve neden bu kadar dramatik bir şekilde düştü?" yorumu yapıldı.

ÇAĞLAR'A DESTEK LEICTESTER CITY TARAFTARLARINDAN GELDİ

İşte bazı Leicester City taraftarlarının Çağlar için twitter'daki yorumları:

@aryan0six : 2 muazzam sezonun ardından formunda bir düşüş yaşayan harika bir genç defans oyuncusu.... Ona iftira atmak yerine onu desteklemeliyiz. Yeterince iyi ve daha güçlü bir şekilde geri dönecek.

@KopEndLCFC : Çağlar, sezona zorlu bir başlangıç yaptı. Ama bizim için on kat daha fazla kahraman oldu ve hala en uygun savunmacımız. Yakında geri dönecek ve desteğimize ihtiyacı var.

@MartinLeicester : Kötü bir süreçten geçiyor, hayatında neler olduğunu bilmiyoruz, bildiğimiz kadarıyla Çağlar Söyüncü şu anda kişisel sorunlarla uğraşıyor olabilir.

@antisocialist83 : Çağlar geri dönecek.. Oyuncuların kötü yamaları var. Onu hafta sonu JV veya JE sakatlanmış/hala uygun/uyumlu değilken düşürdüğünü söyleyen herkes hayal görüyor.

Star.com.tr

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