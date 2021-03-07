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Spor

Çağlar Söyüncü'nün Leicester'ı, Brighton deplasmanından 3 puanla döndü

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta Leicester City, deplasmanda Brighton'u 2 golle geçti.

AA07 Mart 2021 Pazar 09:19 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 09:19
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, deplasmanda Brighton and Hove Albion'u 2-1 mağlup etti.

Ligin 27. hafta karşılaşmasında Leicester City, American Express Community Stadı'nda Brighton and Hove Albion'a konuk oldu.

Ev sahibi takım, 10. dakikada Adam Lallana'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Leicester City, 62. dakikada Kelechi Iheanacho ve 87. dakikada Daniel Amartey'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev alırken, Cengiz Ünder takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla, puanını 53 yapan Leicester City ligde 2. sıraya yükselirken, Brighton and Hove Albion 26 puanla 16. sırada kaldı.

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