Çağlar Söyüncü yine gündem oldu! ''Harika oynadı''

Star.com.tr 21 Ekim 2021 Perşembe 16:24 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 09:13

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Spartak Moskova'yı 4-3 mağlup etti. İngiliz temsilcisi, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmadan Patson Daka'nın 4 golüyle üç puana ulaşmayı başardı.

PATSON DAKA TARİHE GEÇTİ

Daka, bir Avrupa kupası maçında 4 gol atan ilk Leicester futbolcusu oldu. 23 yaşındaki santrfor, Avrupa kupalarında gol atan ilk Zambiyalı futbolcu unvanının da sahibi oldu.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE 10 ÜZERİNDEN 7

Çağlar Söyüncü de savunma hattında gösterdiği performansla takdir topladı. İngiliz basınından 10 üzerinden 7 puan alan Çağlar'ın maçın genelinde harika oynadığı vurgulandı.

"ÇAĞLAR'IN SAVUNMASI HARİKAYDI"

Star.com.tr'nin derlediği habere göre; 25 yaşındaki milli stoperin Spartak Moskova maçındaki performansı için "Her ne kadar Spartak'ın ikinci golünde Luke Thomas verdiği pasla Çağlar'ın başını belaya soksa da Çağlar kaptırdığı top nedeniyle hatalıydı. Bunun dışında harika oynadı. Savunması çok sağlamdı, çok fazla hava topu kazandı. Sakin olması gerektiğinde sakin, etkin oynaması gerektiğinde ise etkindi." yorumu yapıldı.

Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicister City, C Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e çıkardı.