Star.com.tr 5 Kasım 2021 Cuma 15:32 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 15:32

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki dördüncü maçında Rus temsilcisi Spartak Moskova'yı konuk etti. King Power Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Konuk takım 51. dakikada eski Fenerbahçeli Victor Moses'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Leicester 58. dakikada Daniel Amartey ile eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Leicester City'de Jamie Vardy 75. dakikada penaltı kaçırarak takımını galibiyetten etti.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE GEÇER NOT

İngiliz takımında mill futbolcu Çağlar Söyüncü maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki stoper performansıyla İngiliz basınından geçer not aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE MAGUIRE BENZETMESİ

Leicester Mercury Gazetesi, Çağlar için 10 üzerinden 6 puan verirken, "Toplu oyunlarda kendine güveni tamdı. İlk yarıda Maguire vari koşuları ile ileriye doğru çıkışlar yaptı. Zaman zaman kolay çalım yese de genel olarak savunmada da iyiydi." yorumu yapıldı.

17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 17 resmi maça çıktı ve 1462 dakika sahada kalarak 1 gol attı.

LEICESTER CITY 3. SIRADA

Leicester, Spartak Moskova karşısında aldığ 1 puanla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki puanını 5'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Grupta Napoli 7 puanla lider, Legia Varşova 6 puanla ikinci, Spartak Moskova ise 4 puanla son sırada yer alıyor.