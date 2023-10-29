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Spor

Cagliari'den unutulmaz geri dönüş

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari 3-0 geriye düştüğüm maçta inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak müsabakayı 4-3'lük skorla kazandı.

29 Ekim 2023 Pazar 16:46 - Güncelleme:
Cagliari'den unutulmaz geri dönüş
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İtalya Serie A'da Cagliari, sahasında Frosinone ile karşı karşıya geldi. Cagliari, 3-0 geriye düştüğü maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Frosinone, 23 ve 37'de Matias Soule ve 49. dakikada Marco Brescianini ile 3-0 öne geçti.

49'dan sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Cagliari'nin golleri 72. dakikada Gaetano Pio Oristanio, 76. dakikada Antoine Makoumbou ve 90+4 ile 90+6'da Lenardo Pavoletti'den geldi.

Cagliari'de Marco Mancosu 30. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Cagliari, 6 puana yükseldi. Frosinone 12 puanda kaldı.

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