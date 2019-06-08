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'Caicedo Galatasaray'a gelmeye hazır'

GALATASARAY’IN forvet alternatifleri arasında yer alan Felipe Caicedo transferinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

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Ekvadorlu golcünün menajeri Sarı-Kırmızılı kulübe, “Felipe size gelmeye hazır” mesajı gönderdi. Lazio’nun çılgın başkanı Claudio Lotito’nun sorun çıkarması üzerine askıya alınan transfer, Lotito engelinin ortadan kalkmasıyla yeniden gündeme alındı. Lazio’nun sözleşmesinin son yılına girecek oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği öğrenildi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde daha önce hiç forma giymeyen Caicedo’nun bu ayrıcalığı yaşamak için gemileri yaktığı gelen haberler arasında… Serie A’da Lazio formasıyla çok iyi bir sezon geçiren 30 yaşındaki Caicedo, 28 maçta 8 gol, 2 asistle oynadı.
 
TALİSCA İMKANSIZ
 
ASLAN’IN, Beşiktaş’ın eski yıldızı Talisca'yı kadrosuna katmak istediği iddiaları ortaya atılırken G.Saray idarecilerinin böyle bir girişimde bulunulmadığı ortaya çıktı. Sambacının menajerine yakın bazı aracıların “Talisca’yı kiralayabiliriz” diye teklifte bulunduğu, oyuncunun da Türkiye'de forma giymek adına Çin'deki yarım sezonluk kazancı olan 6 milyon euro garanti para talep ettiği belirtildi. Maaş bütçesinde ciddi bir düşüş hede‑ eyen ve Belhanda, Muslera gibi yüksek kontratlı isimlerin dahi gönderilmesi gündeme gelen G.Saray’da bir futbolcuya yarım sezon için 6 milyon euro ödemenin mümkün olmadığı aktarıldı.
 
Güneş
 

Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

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