Çakır'a tam not var

BEŞİKTAŞ ve Galatasaray arasında oynanan derbide hakem Cüneyt Çakır’ın VAR’a bakarak verdiği kararlarla ilgili olarak hem TFF’nin, hem de MHK’nın tam not verdiği öğrenildi. Sporx’in haberine göre özellikle çok tartışılan Onyekuru’nun penaltı pozisyonu ile ilgili olarak flaş bir ayrıntı öne çıktı.Bu pozisyonda “önce el mi, yoksa Necip’in fauli mü var” diye kamuoyu ikiye bölünmüştü.

KOLUYLA NECİP’E FAUL YAPTI

VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru’nun rakibi Necip’e arkadan koluyla müdahale ederek faul yaptığının tesbit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan Medel’in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida’nın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili MHK cephesinin hakemin verdiği “devam” kararının hem kendi hem de FIFA talimatlarına göre doğru bulduğu ifade edildi.

OZAN KABAK TABANLA GİRDİ

Buradaki ayrıntının, topun yakın mesafeden gelmesi ve vücuttan sekmesi kadar topun santraya doğru uzaklaştırılma durumunun önemine vurgu yapıldı. MHK, Beşiktaş’ın penaltısı öncesi hem Çakır hem de VAR hakemi Mete Kalkavan arasındaki diyaloğu protokole uygun buldu. Çakır’ın verdiği penatı öncesi çift vuruş kararının ise Ozan Kabak’ın topa tabanıyla gelmesi nedeniyle kurallara uygun olduğu ifade edildi.