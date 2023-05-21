Caleb Ekuban Süper Lig'e dönüyor!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve ardından 2 milyon euroya Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den ayrılan ve İtalya'ya giden Gana'lı Caleb Ekuban Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Transfer dönemine hızlı girmek isteyen Beşiktaş, Genoa'da istediğini bulamayan Ekuban için temaslarını arttırmış durumda. Ekuban'ında Süper Lig'e dönmeye sıcak bakmasıyla beraber transfer görüşmeleri hız kazanmış durumda.

İTALYA'DA 48 MAÇ

2 sezon önce gittiği İtalya ekibinde 48 maça çıkan 29 yaşındaki Ekuban bu maçlarda 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.