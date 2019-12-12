14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7995
  • 6,4627
  • 274.256
  • 108979
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Çalhanoğlu, Bayer Leverkusen'e geri dönüyor!

Boban ve Maldini'nin satış listesine koyduğu Hakan Çalhanoğlu, Bayer Leverkusen'e geri dönüyor

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında Galatasaray’a geleceği iddia edilen ve sarı kırmızılı kulübün 6 milyon Euro teklif ettiği belirtilen Hakan Çalhanoğlu’nun Bayer Leverkusen’e geri dönmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
 
BAYER LEVERKUSEN HAKAN'I GERİ İSTİYOR
 
2017’de 22 milyon Euro karşılığında Bayer Leverkusen’den Milan’a giden Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Bektaş Demirtaş’ın 5 gün önce Boban ve Maldini ile masaya oturduğu öğrenilirken, İtalyanların tecrübeli 10 numara için 20 milyon Euro istediği ifade edildi. Serie A devinde kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı görülen 25 yaşındaki orta sahanın bu sezon 14 maçta 2 gol 1 asist yapması taraftarları tatmin etmezken, Kerem Demirbay’da hayal kırıklığı yaşayan Leverkusen’in Hakan Çalhanoğlu ile Şampiyonlar Ligi potasını hedeflediği belirtildi.

Karadeniz´de ateşlendi! 250 kilometre mesafedeki hedefi 137 saniyede vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Resul Kurt yazdı: Sosyal Medyaya “Dijital Hizmet Vergisi”

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Roman açılımında ikinci aşamaya geçiş genelgesi

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bir acı haber de Diyarbakır'dan: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Çift başlı kobra köylüler arasında şaşkınlığa neden oldu

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek iliydi... O unvanını kaybetti

Türkiye’nin trafik lambası olmayan tek iliydi... O unvanını kaybetti
 

POPÜLER HABERLER

Ortaylı´dan Celal Şengör´e sert gönderme: İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur

Ortaylı´dan Celal Şengör´e sert gönderme: İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur

Fatih Sultan Mehmet camiye çevirmişti, depremde büyük hasar gördü, Şimdi ise...

Fatih Sultan Mehmet camiye çevirmişti, depremde büyük hasar gördü, Şimdi ise...

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

Türkiye F-35 almazsa ne olur? TF-X ve Rus savaş uçakları ile ilgili önemli açıklama

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA