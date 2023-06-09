Çalhanoğlu: İnşallah ilk Türk olarak kupayı kaldırmak nasip olur

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Manchester City ile karşı karşıya gelecek olan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez ve Matteo Darmian, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Matteo Darmian, "Yarın tüm kalbimizle bütün çabamızla oynayacağız bu maç için. Bizim için tam anlamıyla bir final. Çok özel maç olacak. Bu bir Şampiyonlar Ligi Finali ve hem benim hem oyuncularım için özel maç olacak. Hem kulübümüz hem kendimiz hem taraftarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız ve bu kupayı kaldırabilmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Çok iyi sezon geçirdik. Çok istekli oyun sergiledik. Yarın akşamki maçta da aynı mantaliteyle oynamaya devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MAÇ İÇİNDE SAVUNMA YAPMAMIZ GEREKEN ANLAR DA OLACAK BASKI KURDUĞUMUZ ANLAR DA OLACAK"



Darmian, finaldeki rakipleri Manchester City'nin kalitesinin farkında olduklarını ifade ederek, "Yapacağımız seçimleri öncesinde konuştuk. Maç içinde geri çekilmemiz, savunma yapmamız gereken anlar olacak bazen de baskı kurduğumuz ofansif oynadığımız dönemler olacak" diye konuştu.

"TEK HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"



Tek hedeflerinin kupayı kazanmak olduğuna dikkat çeken deneyimli savunmacı, "Tabii ki tek hedefimiz bu kupayı kazanmak. Buraya gelmemizin amacı bu. Çok zor bir maç olacak. Kendi kalitelerimizin de farkındayız. Çok iyi bir takım odluğumuzu onları zorlayacağımızı biliyoruz" dedi.

LAUTARO MARTİNEZ: "TARİHE GEÇECEK BİR MAÇ"



Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez ise final oynamanın inanılmaz bir duygu olduğunun altını çizerek, "Final oynamak gerçekten inanılmaz duygu ve futbol oynamak aynı şey. Hisler aynı. Eşsiz hislerle çıkıyorsunuz finale. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün çabalar aslında bir anlamda karşılık alabiliyor. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız bu son adım oluyor sizin için ve yarınki maçta hem kulüp hem oyuncular için çok önemli. Maç olarak tarihe geçecek" değerlendirmesini yaptı.

"SON HAFTADA ÖĞRENDİĞİMİZ HER ŞEYİ YARIN UYGULAMAK İSTİYORUZ"



Bu maç için ekstra çalıştıklarını aktaran Martinez, "Manchester City çok güçlü bir takım. Kolektif olarak iyi oynayan takım. Sürekli iyi çalışan ve kontratak yapan takımdan söz ediyoruz. Ancak biz de son birkaç gündür ekstra antrenmanlar yaparak son detayları da konuşarak bu maça iyi hazırlandık. Bu son haftada öğrendiğimiz her şeyi yarın uygulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "GOL ÖNEMLİ DEĞİL KAZANMIŞ OLMAK ÖNEMLİ"



Inter'in kaptanı milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ama karşı takımda oyuncuların da buna hazırlıklı olduklarını düşünüyorum. Ve biz de onların kadrosunu iyi analiz ettik. Umarım yarın gol atarız ama gol önemli değil maçı kazanmış olmak önemli" dedi.

"İNŞALLAH İLK TÜRK OLARAK KUPAYI KALDIRMAK NASİP OLUR"



UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını kaldıran ilk Türk milli futbolcu olmayı hedeflediğini aktaran Çalhanoğlu, "Bu finali yarın kendi ülkemde oynayacağımız için çok mutluyum. Eminim ki ülkem arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. İlk Türk olarak bu kupayı kaldırmak nasip olur. Yarın da inşallah tarih yazarım. Manchester City iyi rakip ama direncimizi göstereceğiz. Kalbimizi ortaya koyarak hem iyi şekilde hem kendimizi hem Inter ailesini temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİ TÜRK YARIN FİNAL OYNAYACAK"



Maç öncesi Manchester City'de kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile görüşmediğini aktaran Hakan Çalhanoğlu, iki Türk'ün sahada olmasının gurur olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buraya kadar gelirken ilk dedikleri 'ne kadar çok trafik var' dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul'u anlatmaya çalışıyorum. İlkay abiyle konuşmadım onu yarın sahada göreceğim. Kendisine başarılar dilerim. İki Türk yarın final oynayacak. İkimiz için de özel olacak biri Almanya için oynuyor ben de Türkiye için oynuyorum. İkimizin de kalbi Türk'tür. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama eminim ki ayrı gurur."

"MANCHESTER CİTY'NİN OYUN PLANINI BOZMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



İngiliz ekibi Manchester City'nin oyun planını bozmaya çalışacaklarını ifade eden Hakan, "Kendi oyunumuza odaklanacağız. Rakip analizi yaptık ama önemli olan kendi oyunumuzu oynamak. Kendi güçlerimizi ortaya koymak. Korkmadan oynamak bizim için çok önemli. Onları oynatmamaya çalışacağız. Onları zorlamaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi oynadık, domine ettik. O yüzden yarınki finali oynayacağız. Eminim iyi maç olacak. Zor duruma sokmaya çalışacağız oyun planını bozmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"BİLİYORUM Kİ BÜTÜN TÜRKLER BENİ DESTEKLEYECEKLER"



Hakan Çalhanoğlu, finalin İstanbul'da olması sebebiyle Türk futbolseverlerin kendisini destekleyeceğini dile getirerek, "Evet yarın akşam İstanbul'da olmak benim için özel duygu. Bu akşamın tamamen keyfini çıkartmak istiyorum ve Martinez ve Mateo'nun da dediği gibi yarın akşam en iyi performansımızı göstermek durumundayız. Biliyorum ki bütün Türkler beni destekleyecekler. Belki de Türkler ve Almanlar da İlkay'ı destekleyecekler. Benim için daha özel olacağını düşünüyorum. Hem bir Türk hem de milli takım için oynuyor olmak benim için özel durum. Yarın akşam bunun meyvesini yiyeceğimiz düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"DÜN GECE YATTIĞIMDA İLK HİSSETTİĞİM KUPAYI KALDIRMAKTI"



İstanbul'da oynayacak olman üzerinde baskı oluşturuyor mu' şeklinde sorulan soruya Hakan, "Baskı hissetmiyorum. Şampiyonlar Ligi maçımızdan sonra Barcelona'yı yenince özgüven geldi takımımıza. O maçtan sonra yolumuz iyi gitmeye başladı. Hem takıma hem bize iyi motive oldu. Yarınki maçın keyfini çıkartmak istiyorum. Burada olmak ayrı gurur. Yarın sahaya çıktığımda her zaman yaptığımı yapmaya çalışacağım. Dün gece yattığımda ilk hissettiklerim kupayı kaldırmaktı. İnşallah nasip olur. Küçüklüğümden beri istiyorum. Yarın bu şansı bulmak inşallah nasip olur. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Maç saati geldiğinde konsantremi bozmadan oynamak istiyorum" cevabını verdi.