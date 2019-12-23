İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9358
  • EURO
    6,5853
  • ALTIN
    283.353
  • BIST100
    111737
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Çalhanoğlu'na yol göründü! 5-0'ın faturası ona kesildi
Spor

Çalhanoğlu'na yol göründü! 5-0'ın faturası ona kesildi

Dün Atalanta karşısında 5-0 kaybeden Milan'da Kessie ve Hakan Çalhanoğlu'na yol göründü

TM Dijital Haber Merkezi23.12.2019  11:20 - Güncelleme: 23.12.2019  11:20
7.haftada Marco Giampaolo’nun görevine son verip Stefano Pioli ile anlaşan fakat yeni teknik direktörüyle dün Atalanta karşısında resmen iflas eden Milan’da tarihi hezimetin faturası 2 futbolcuya çıkarıldı.
 
KESSİE VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NA GÜLE GÜLE
 
Azzurri d'Italia Stadı’nda güçlü rakibi karşısında tel tel dökülen ve sahadan 5-0’lık yenilgiyle ayrılan Milan’da Kessie’nin ardından Hakan Çalhanoğlu’un hesabı kesilirken, yıldız futbolcu için Boban’ın gelecek bütün teklifleri acil olarak masaya yatıracağı öğrenildi. 17 hafta sonunda 21 puan toplayan ve Serie A’da 11.sırada bulunan Milan’da Ocak ayında radikal değişikliklerin olacağı belirtilirken, operasyona Kessie ve Hakan Çalhanoğlu ile başlanması bir hayli dikkat çekti.
 
Galatasaray’ın 6 milyon Euro teklif ettiği Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’ya geri dönme ihtimali de bulunurken, Kessie’nin ise Premier Lig ekipleriyle flört halinde olduğu bildirildi.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi
Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

Milyonlarca emekliye 368 lira ek ödeme müjdesi

İsrail’i UCM korkusu sardı
İsrail’i UCM korkusu sardı

İsrail’i UCM korkusu sardı

Aldatılan eş her şeyi anlattı
Aldatılan eş her şeyi anlattı

Aldatılan eş her şeyi anlattı

Yerli otomobil iddialı geliyor!
Yerli otomobil iddialı geliyor!

Yerli otomobil iddialı geliyor!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.