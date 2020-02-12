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Spor

Çalım atmayı yasakladı orta yapmak serbest!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kanat oyuncularını uyardı. Başakşehir maçı öncesinde oyuncularına bol bol şut çalıştırması yaptıran tecrübeli hoca, kanat oyuncularıyla özel olarak ilgileniyor.

Hürriyet12.02.2020  10:35 - Güncelleme: 12.02.2020  10:35

Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, salı günü sabah 1,5 saat süren antrenmanda adeta nefesleri kesti.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma sonunda siyah beyazlı oyunculara şut çalışması yaptıran Yalçın, futbolcularından bol bol ceza sahası dışından şut istedi.

Sergen Yalçın özellikle kanat oyuncuları ile birebir ilgilenirken forvette bulunan Umut Nayir ve Burak Yılmaz'a sık sık orta yapmaları konusunda uyardı.

Yalçın, "Kanatlarda görev yapanlar çalım değil, orta yapın" diye konuştu.

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