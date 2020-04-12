İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6987
  • EURO
    7,3183
  • ALTIN
    363.483
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Callejon'dan Fenerbahçe'ye umut dolu mesaj!
Spor

Callejon'dan Fenerbahçe'ye umut dolu mesaj!

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Jose Callejon ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyasında yer bulan haberde Callejon'un menajeri Manuel Garcia Quilon oyuncusunun geleceği hakkında Fenerbahçe'yi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

12 Nisan 2020 Pazar 18:55 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:55
ABONE OL

Kısa süre önce gündeme bomba gibi düşen Jose Callejon transferi konusunda yıldız futbolcunun menajeri, resmi açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınına konuşan menajeri Manuel Garcio Quilon, oyuncusunun Napoli'deki durumuna ilişkin en net açıklamayı yaptı ve geleceğe dair, Fenerbahçe için umut dolu mesaj verdi.

"NAPOLI İSTEDİ AMA..."

Tecrübeli futbolcunun menajeri yaptığı açıklamada, "Napoli ile sözleşme yenilemesi imkansız mı? De Laurentiis (Napoli Başkanı) her zaman sözleşme yenilemek istediğini söyledi. Jose'ye ve ailesine gösterdiği ilgi için, ben dahil olmak üzere hepimiz ona minnettarız. Şu an için resmi anlaşma yok. Her iki taraf da son derece saygın bir şekilde davranıyor. Ancak, resmi bir görüşme yok." dedi.

FENERBAHÇE'YE 2 RAKİP DAHA

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncuya sadece Fenerbahçe'nin talip olmadığı, aynı zamanda Sevilla ve Valencia'nın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu kaydedildi. (Fotomaç)

Emine Erdoğan'dan o unutulmaz şarkıyla duygulu mesaj!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Ölen saldırganın kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz
Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Türkiye'ye teşekkür etti: Osmanlı gibi yardıma koştunuz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz
Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

Teröristler taktik değiştirdi: Savunma hattı kuramıyoruz

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
'150 civarında adacık Türkiye'nin'

'150 civarında adacık Türkiye'nin'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.