Callum Hudson-Odoi, Avrupa devlerini peşine taktı

Nottingham Forest'ta yıldızlaşan Callum Hudson-Odoi için Avrupa'nın dev takımları sıraya girdi.

2023'te Chelsea'den Forest'a katılan Hudson-Odoi'nin mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldı. Kanat oyuncusu 2024-25 sezonunda etkileyici bir performans sergiledi ve kulübün kıtalararası rekabetten 30 yıl uzak kaldıktan sonra Avrupa'da yer almasında önemli bir rol oynadı. 24 yaşındaki oyuncu tüm müsabakalarda 36 maçta beş gol attı ve üç gol pası verdi.

The Sun'a göre, Forest'taki göz kamaştırıcı performansları Manchester United'ın yanı sıra İtalyan kulüpleri AS Roma ve Napoli'nin de ilgisini çekti. United, Ocak ayında oyuncunun müsaitliği hakkında bilgi istemişti ancak o zaman kesin bir cevap alamamıştı. Forest, yıldız kanat oyuncusunun hizmetlerini elinde tutmaya kararlı ve oyuncuya kazançlı bir yeni anlaşma teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Ruben Amorim, yeni sezon öncesinde United kadrosunu yeniden inşa etmeyi hedeflerken hücumda yaratıcı seçenekler arıyor. Kırmızı Şeytanlar, yaz dönemi ilerledikçe Hudson-Odoi için bir teklif vermeyi düşünebilir.