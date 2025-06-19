İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5647
  • EURO
    45,5088
  • ALTIN
    4269.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Callum Hudson-Odoi, Avrupa devlerini peşine taktı
Spor

Callum Hudson-Odoi, Avrupa devlerini peşine taktı

İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen 24 yaşındaki yıldız oyuncu Callum Hudson-Odoi sergilediği performansla birçok takımın ilgisini üzerine çekti.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Callum Hudson-Odoi, Avrupa devlerini peşine taktı
ABONE OL

Nottingham Forest'ta yıldızlaşan Callum Hudson-Odoi için Avrupa'nın dev takımları sıraya girdi.

2023'te Chelsea'den Forest'a katılan Hudson-Odoi'nin mevcut sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldı. Kanat oyuncusu 2024-25 sezonunda etkileyici bir performans sergiledi ve kulübün kıtalararası rekabetten 30 yıl uzak kaldıktan sonra Avrupa'da yer almasında önemli bir rol oynadı. 24 yaşındaki oyuncu tüm müsabakalarda 36 maçta beş gol attı ve üç gol pası verdi.

The Sun'a göre, Forest'taki göz kamaştırıcı performansları Manchester United'ın yanı sıra İtalyan kulüpleri AS Roma ve Napoli'nin de ilgisini çekti. United, Ocak ayında oyuncunun müsaitliği hakkında bilgi istemişti ancak o zaman kesin bir cevap alamamıştı. Forest, yıldız kanat oyuncusunun hizmetlerini elinde tutmaya kararlı ve oyuncuya kazançlı bir yeni anlaşma teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Ruben Amorim, yeni sezon öncesinde United kadrosunu yeniden inşa etmeyi hedeflerken hücumda yaratıcı seçenekler arıyor. Kırmızı Şeytanlar, yaz dönemi ilerledikçe Hudson-Odoi için bir teklif vermeyi düşünebilir.

  • Nottingham Forest
  • Callum Hudson-Odoi
  • transfer

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.