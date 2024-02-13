Evinde Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'la berabere kalmasıyla, Süper Lig'in 25. haftasını liderlik koltuğunda tamamladı.

Sarı-Kırmızılı ekipte sezonun en kritik virajı yaklaşırken, hedefe adım adım ilerlemenin sevinci yaşanıyor. Kadıköy'den gelen puan kaybı haberiyle tam olarak şampiyonluk havasına giren Galatasaray, ortaya koyduğu istatistik verilerle de rakiplerine gözdağı veriyor.

PRAG MAÇI KRİTİK

Ligde 6 haftadır kazanan Cim Bom, bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları 3 puanla tamamladı. Aslan'ın evindeki galibiyet serisi 16 haftaya, yenilmezlik serisi ise 30 haftaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, bu performansı Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürerek 3 kulvarda birden sonuna kadar ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Özellikle perşembe akşamı Sparta Prag ile Rams Park'ta oynanacak Avrupa maçı kritik öneme sahip.

CAMİA GÜVENİYOR

İstikrarın mimarı ise kuşkusuz Okan Buruk. Geçen sezon Galatasaray'ı ligde şampiyonluğa taşıyan 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da kadrosundaki tüm sıkıntılara rağmen takımı rayına oturtmayı başardı. Neredeyse beksiz çıktığı maçlarda bile farklı oyuncularını farklı pozisyonlarda kullanan ve hücum sistemini sürdürülebilir hale getiren Okan hoca, Galatasaray camiasının güvenini ve tam desteğini arkasına aldı.

REKABET ARTACAK

Tam da takımın liderliği ele geçirdiği tarih itibarıyla oyuncuların form grafiği de yüzleri güldürüyor. Barış Alper, her pozisyonda durdurulamaz bir güce dönüştü. Icardi eski fiziksel formuna çok yaklaşmış durumda. Yeni sol bek Köhn takıma katıldı, Afrika Kupası'nı kazanan yeni sağ bek Aurier kısa süre içinde takıma katılacak. Abdülkerim sakatlığını büyük ölçüde atlattı, Oliveira da geri dönüş hazırlığında. Mertens tecrübesiyle fark yaratıyor. Bu olumlu gelişmeler de hem rekabeti hem de oyun gücünü artıracak gibi görünüyor.

PRAG BİLETLERİ DE SATIŞTA

Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın perşembe günü saat 20.45'te Sparta Prag ile Rams Park'ta oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu. Normal tribün biletleri 950 TL ile 10 bin TL, VIP koltuklar ise 15 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor.