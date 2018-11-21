Camiayı ayağa kaldıran açıklama! Evet görüştük

Dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek; ''Radamel, Türkiye'ye uzak değil. Ocak ayında gelebilir'' dedi.

Falcao, Rodallega ve Sehic gibi isimlerin Türkiye haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, temsil ettiği futbolcuların adlarının anıldığı transfer söylentileri ile ilgili konuştu.

FIFA MENAJERİ FATİH İLEK'İN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN SATIR BAŞLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

"FALCAO, TERİM'İN LİSTESİNDE İLK SIRADA"

Takımlar yazın yapmadıklarını transferi kışın yapabilirler. Beşiktaş birkaç dönemdir Monaco'yla bu konuda resmi temaslar yapıyor. Galatasaray, yazın Monaco'yla, transfer şartlarını öğrenmek için görüştü.

Fatih Terim'in Falcao'yu istediğini biliyorum. Hatta bana göre listesinde birinci sırada çünkü Fatih hocanın sistemine tam olarak uyan bir futbolcu.

Maliyetleri açısından zor bir transfer; ama yazın bu transfer olabilirdi daha önce Drogba, Sneijder geldi.

Büyük takımlar isimleri sayesinde sponsorluklar bulabilirler. Büyük transferler bu sayede büyük paralar da getirir.

FATİH İLEK'İN DİĞER AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

RODALLEGA YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAK MI?

Trabzonspor sözleşme yenilemek istiyor. Gelecek hafta bir müzakere yapacağız. Gelecek hafta netleşir. Şartlar Hugo'nun istediği gibi ise yeni sözleşme yaparız.

2 senelik sözleşme istiyor. Ben kalmasını isterim. Ama istediği ücret ve sözleşme süresi konusunda şartların uygun olması gerekir.

Hugo başka bir ülkede de oynayabilir. Arjantin'den iki büyük takım Hugo'yu istiyor. Ülkesi Kolombiya'dan da iki büyük kulüp onu istiyor. Ben Trabzonspor'da kalmasını isterim ama şartlar önemli.

SEHIC GALATASARAY'IN GÜNDEMİ Mİ?

Galatasaray'ın halen gündeminde. Galatasaray, Bosna Milli Takımı ve değişik kaynaklardan Sehic ile ilgili daha net bilgiler aldı.

Bunu biliyorum. Galatasaray'da Muslera'yı zorlayacak, o olmadığında rahatlıkla korur. Bence Galatasaray'a yakışır.