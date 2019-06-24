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Campi olmazsa Manga

KARADENİZ ekibi Trabzonspor, stoper listesinde birinci sırada bulunan Gaston Campi için kulübü Estudiantes ile kıran kırana pazarlık yapıyor.

  • Star Spor
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28 yaşındaki savunmacıyla her konuda anlaşan yıllık 750 bin euroya el sıkışan Trabzonspor ‘un Estudiantes’le anlaşamadığı takdirde rotayı İngiltere’de Cardi City’de oynayan Gabon asıllı Fransız stoper Bruno Ecuele Manga’ya çevireceği ileri sürüldü. 30 yaşında olan Cardi City ile sözleşmesi sona eren Manga ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Sağ bekte de oynayabilen Manga geçen sezon 40 maçta forma giyip bir asist yaptı.

''Ben öğretilmiş bir adam değilim.''

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