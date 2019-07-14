Campi’nin alternatifi Cardiff Cityli Manga

Bir yandan Campi krizini çözmek için uğraşan Bordo-Mavili yönetim öte taraftan da alternati eri değerlendirmeye alarak, Cardi City’de forma giyen Bruno Ecule Manga üzerinde yoğunlaştı. 30 yaşındaki Gabonlu oyuncu, takımının küme düşmesi sonrası ayrılmak için yönetime başvurmuştu. Campi krizi olumsuz neticelenirse, Trabzon Manga için kulübü ile görüşecek.