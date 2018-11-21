Can Arat staja Nac Breda'da başladı

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Can Arat kendini antrenörlük alanında geliştirmek istiyor.

Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak Sarıyer'de forma giyen Arat, Hollanda Ligi takımlarından NAC Breda'da antrenörlük stajına başladığını açıkladı.

Pierre Van Hooijdonk'un yöneticiliğini yaptığı NAC Breda ile anlaşan Can Arat'ın bu paylaşımıyla futbolu bıraktığı da kesinleşmiş oldu.

Can Arat, Geçen sezon Sarıyer'de forma giydikten sonra başka bir takımla anlaşmamıştı...