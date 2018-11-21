Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Can Arat staja Nac Breda'da başladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Arat, Pierre Van Hooijdonk'un yöneticiliğini yaptığı NAC Breda'da antrenörlük stajına başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Can Arat kendini antrenörlük alanında geliştirmek istiyor.

Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak Sarıyer'de forma giyen Arat, Hollanda Ligi takımlarından NAC Breda'da antrenörlük stajına başladığını açıkladı.

Pierre Van Hooijdonk'un yöneticiliğini yaptığı NAC Breda ile anlaşan Can Arat'ın bu paylaşımıyla futbolu bıraktığı da kesinleşmiş oldu.

Can Arat, Geçen sezon Sarıyer'de forma giydikten sonra başka bir takımla anlaşmamıştı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Polisiyedeki tanıdık: Peyami Safa

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Yemek kartları ile ilgili yeni düzenleme

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Zeugma Antik Kenti'nde bulunan Çingene Kızı hakkında bilmeniz gerekenler

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA