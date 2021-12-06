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Spor

Can Bozdoğan: Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2021 Pazartesi 20:41 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:41
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Beşiktaş deplasmanda Borussia Dortmund'u konuğu olacak. Yarın oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, karşılaşmanın oynanacağı Signal Iduna Park'ta basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Borussia Dortmund'un tehlikeli bir takım olduğuna dikkat çeken Can Bozdoğan, "Yarın Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı oynayacağız. Dortmund'a karşı güzel bir performans sergilemek istiyoruz. Çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Borussia Dortmund, hücumlara çok çabuk çıkabilen tehlikeli bir takım. Agresif olmalıyız. Onları oynatmamalıyız. Bunları yapabilirsek iyi bir maç çıkarabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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