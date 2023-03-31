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Spor

Can Bozdoğan: Oraya geri dönmek istiyorum

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Can Bozdoğan, geleceği ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart 2023 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Can Bozdoğan: Oraya geri dönmek istiyorum
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Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Schalke 04'ten bu sezon Utrecht'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi hayalini gerçekleştirdiğini ve Devler Ligi'nde yeniden oynamak istediğini aktardı.

Can Bozdoğan, "Beşiktaş'ta oynarken, her zaman hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim; bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlamak. Ajax'a karşı sahaya çıktığımda hayalim gerçek oldu. Bu turnuva, en büyüğü. Oraya geri dönmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi için hangi takımı tercih edeceği sorulan 21 yaşındaki futbolcu, "Arsenal'in havalı olduğunu düşünüyorum. Çocukken ailemle Londra'da olduğum sırada, stadyumu ve soyunma odasını ziyaret ettim. Bundan çok etkilendim. O zamandan beri bu kulübü gerçekten seviyorum. Arsenal gibi bir kulüpte oynamayı umuyorum" diye konuştu.

Bonservisinin olduğu Schalke için konuşan genç futbolcu, "Schalke'nin beni iki kez kiralanmasını ve benimle ilgili plan yapmamasını kişisel olarak görmüyorum. Eğer Schalke'de geleceğim yoksa, başka bir yerde olur. Bu futbol" sözlerini sarf etti.

Can Bozdoğan, şu anda kiralık olarak formasını giydiği Utrecht'te de mutlu olduğunu ifade ederek, "Utrecht'te olmaktan mutluyum. Şu anda güvende hissediyorum. Utrecht'te oynamaya devam etmeyi hayal edebiliyorum" dedi.

Beşiktaş'ta geçen sezon 27 maçta süre alan Can Bozdoğan, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Genç oyuncu bu sezon Utrecht'te ise 21 maçta 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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