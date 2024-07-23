Beşiktaş'ın yeni transferi Can Keleş, BJK TV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"AŞIRI GÜZEL BİR STAT"

Tüpraş Stadyumu dünyanın en güzel statlarından birisi. Burada daha önce bir maçta forma giydin. Burada oynamak seni heyecanlandırıyor mu?

"Buraya geldiğimde beni büyüleyen bir stadyum oldu. Aşırı güzel bir stat. Tabii taraftarlar da beni çok büyüledi. Burada olduğumdan dolayı aşırı mutluyum. İnşallah seyircilere iyi performansımı gösteririm."

"DEDEM KOYU BEŞİKTAŞLI"

Beşiktaş ile alakalı yakın çevrenden bilgi veya tavsiye veren oldu mu?

"Tavsiye veren dedem. Dedem koyu Beşiktaşlı. Teklifte geldiği an ben de iki kere düşünmedim. Çok mutlu oldum. Dedemi dinledim. Ben de Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ondan dolayı bu adımı atmak istedim."

"FUTBOL MACERAM BÖYLE BAŞLADI"

Futbolcu olmaya nasıl karar verdin?

"Abim benden yaşça daha büyük. O hep top oynuyordu. Küçükken beni hep yanında sahalara götürüyordu. Ben de onunla hep oynuyordum. O da fark etti futbola ilgimin olduğunu. Babamla birlikte 5 yaşındayken beni kulübe yazdırdılar. Futbol maceram öyle başladı."

"YENİ TASARIM ÇOK HOŞUMA GİTTİ"

Yeni sezon formamızı nasıl buldun?

"Yeni tasarım çok hoşuma gitti. Sahada da formayı giydiğim zaman çok güzel görüneceğini düşünüyorum."

"ÇOCUKLUĞUM GÜZEL GEÇTİ"

Çocukluğun nasıldı?

"Biz üç kardeşiz. Bir abim bir de benden küçük kız kardeşim var. Ben ortancayım. Çocukluğum güzel geçti. Halen de güzel geçiyor. Abimle olsun kız kardeşimle olsun ailemle iletişimim her zaman güzel. Bir sıkıntımız olduğu zaman veya iyi bir şey olduğu zaman ailecek paylaşıyoruz."

"RONALDO'YU ÖRNEK ALIYORUM"

Sahada seni en çok etkileyen oyuncu kim?

"Küçüklüğümden beri her zaman Ronaldo'yu seviyordum. Belirli yaşa geldi. Halen bu seviyede yüzde yüzünü verebiliyor. Onu her zaman örnek alıyorum."

"BAŞKAN'IN PROJESİ HOŞUMA GİTTİ"

Beşiktaş ile görüşme sürecinde seni etkileyen şey ne oldu?

"Beni etkileyen şey Beşiktaş taraftarları oldu. Taraftarlar çok coşkulu. Benim için çok önde gelen şey. Başkanımız Hasan Arat'ın projesini dinledim. Çok ilgilendim ve hoşuma gitti. Bu iki etkenden dolayı böyle büyük bir Camiaya adım atmak istedim."

"O AN BENİM İÇİN UNUTULMAZDI"

Kariyerinde en unutamadığın an nedir?

"Çok anılarım var. Ama Avusturya'da FK Austria Wien'de oynadığım dönem Avrupa Konferans Ligi'ndeydik. Orada grup aşamasında ilk 11'de çıkmıştım. Orada maç 1-1 bitmişti. İlk Konferans Ligi golümü atmıştım. O an benim için unutulmazdı."

"7 NUMARAYI GİYMEK İSTİYORUM"

İstediğin bir forma numarası var mı, varsa sebebi nedir?

"Küçükken hep 10 ya da 7 numara giyiyordum. Ama yaşım ilerledikçe kanatta oynadığımdan dolayı 7 numarayı aşırı seviyorum. Bana şans getiren bir numara. Eğer kısmet olursa 7 numarayı giymek istiyorum. Eğer olmazsa 77'yi giymek isterim. İki 7 daha iyi durur sırtımda.

"ÇOK MUTLUYUM"

Taraftarlarımıza bir mesajın var mı?

"Öncelikle Beşiktaş'a geldiğim için Beşiktaş gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni vereceğim. İnşallah taraftarlarımızı hep mutlu ederim. Onlar da beni mutlu eder ve güzel bir sezon geçiririz."