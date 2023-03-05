İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Can Öncü Endonezya'daki ikinci yarışında 4. oldu
Spor

Can Öncü Endonezya'daki ikinci yarışında 4. oldu

Endonezya'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışında milli motosikletçilerden Can Öncü 4'üncü olurken, Bahattin Sofuoğlu ise 10'uncu sırada yer aldı.

AA5 Mart 2023 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Can Öncü Endonezya'daki ikinci yarışında 4. oldu
ABONE OL

Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci etabında hafta sonunun ikinci yarışı Pertamina Mandalika Pisti'nde gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli geçen 18 turluk yarışta Red Bull sporcusu Can Öncü, ikinci tur koşulurken yarışın liderliğini ele geçirse de sonraki turlarda geriledi. Milli sporcu, Kawasaki Puccetti takımıyla Endonezya'daki ikinci yarışta damalı bayrağı 4'üncü sırada geçti.

Yarışı, Ducati pilotu Federico Caricasulo birinci, Yamaha'dan Stefano Manzi ikinci, Ducati'den Nicolo Bulega ise üçüncü sırada bitirdi.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise MV Agusta Reparto Corse takımıyla Endonezya'daki ikinci yarışı 10. sırada tamamladı.

Bu sonuçların ardından pilotlar genel klasmanında Nicolo Bulega 77 puanla birinci, Stefano Manzi 59 puanla ikinci, Can Öncü ise 54 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Milli sporcu Bahattin ise 18 puanla 14'üncü sırada yer alıyor.

  • Can Öncü
  • Bahattin Sofuoğlu
  • Dünya Supersport Şampiyonası

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.