Can Öncü: Geçen sene her yarışta kaza yapıyordum, akıl almaz hatalarım oluyordu

İlk kez çıktığı Moto3 yarışını birincilikle bitiren ve Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç ismi olan Can Öncü, Valencia’daki zaferin ardından açıklamalarda bulundu. Red Bull Rookies Cup’taki şampiyonluğun ardından bu tarihi başarısıyla da Türkiye ve dünyanın gündemine oturan 15 yaşındaki Can, hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İkiz kardeşi ile birlikte yarışan Can, hedefini ise “Önce Moto3'te dünya şampiyonu olmak ardından da bu başarıyı Moto2 ve MotoGP'de yaşamak istiyorum” diyerek açıkladı. İşte Can’ın sözleri;

● Moto3’de daha iyi bir başlangıç hayal edebilir miydin?

“İlk 5 sıra için Jorge Martin ve Martin Bezzechi gibi isimlerle yarışmayı bekliyordum. Çünkü seneye Moto2’ye geçiyorlar. Onlarla yarışmak benim için hayaldi. Bence çok sıkı yarışmadılar, bu yüzden bir aralık buldum ve bu inanılmazdı. Mükemmel bir duygu. Gerçekten çok mutluyum. Yarıştan önce burada yarışan en genç sporcu olduğumu biliyordum. Bu nedenle yarış bittiğinde yeni bir rekor daha kırdığım için mutluluğum ikiye katlandı.”

● Son turda kaza yapmaya ne kadar yakındın? Kaybettiğini düşündün mü?

“Ben de hala nasıl kontrol ettiğimi anlamış değilim. İlk başta kaza yaptığımı düşündüm ama yapmadım, hata yapmamak için vites yükselttim. Son virajda nerdeyse durduğumu söyleyebilirim. Sınırları zorladım ama sonunda yarışı bitirebildim. Bu inanılmaz bir duygu. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Rookies Cup’ta birçok yarış kazandım bu sene ama Dünya Şampiyonası kazanmak benim için bir hayaldi. Yarışı birincilikle tamamladığım için çok mutluyum. Hayalimi gerçekleştirdim. Birçok MotoGP ve Moto2 sürücüleriyle tanışmak da harika bir duyguydu. Ülkemize böyle bir anı yaşatabildiğimiz için gurur duyuyoruz.”

● İkizinle yarışabilmek ne kadar eğlenceli bir duygu? Birbirinizi çok zorluyor musun?

“Kardeşimle aynı pistte olmak çok güzel bir duygu, yanında her zaman seni destekleyen birisi olduğunu hissedebiliyorsun. Ona her zaman güvenebileceğimi biliyorum. Gelecek sezon, sezonun yarısına kadar onunla olamamak çok sıkıcı olacak. Fakat buna yeni bir zorluk diyebiliriz. Yarışlara beni izlemeye gelecek ama onsuz ve pistte yalnız olmak güzel olmayacak.”

● Bu sporda idolün kim?

“Benim idolüm kardeşim Deniz.”

● Gelecek seneye bakacak olursak Moto3’deki ilk sezonun için neler umuyorsun?

“Herkes gibi şampiyon olmak istiyorum fakat ilk hedefim birçok kez podyuma çıkmak. Şu anki durumda şampiyonluğu düşünmek için çok erken diyebiliriz. İlk 5 ve ilk 3’te birçok kez yer almak istiyorum. Kaza yapmamaya çalışacağım. Toplayabildiğim kadar çok puan toplayıp Red Bull KTM Ajo için güzel bir sezon geçirmek istiyorum.”

● Hangi numarada yarışacaksın?

“61. Geçtiğimiz sene 65 numarayı kullanmıştım ama çoktan alınmış. Arkadaşlarım bana 61 numarasının güzel olduğunu söyledi ve 1’de şampiyonlar için güzel bir numara. Ben 60’lı numaraları seviyorum bu yüzden ikisini birleştirdim. Bu sezon bunu kullandım ve şampiyon oldum, gelecek sezon neden olmasın!”

● Red Bull Rookies Cup’ta yarışmak seni profesyonel kariyerin için ne kadar iyi hazırladı?

“Red Bull Rookies Cup’ta nasıl motora binildiğini ve nasıl podyum için savaşmam gerektiğini öğrendim diyebilirim. Geçen sene her yarışta kaza yapıyordum, akıl almaz hatalarım oluyordu ama bu sene hata yaparsam her şeyi kaybedebileceğimi anladım. Her zaman son turda kendime daha dikkatli olmam gerektiğini hatırlatıyorum.”

(Gunes)