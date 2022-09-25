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Spor

Can Öncü'den Katalonya'da gövde gösterisi

Türk motosikleti için önemli isimlerden olan Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonasında üst üste iki kez podyuma çıktı.

IHA25 Eylül 2022 Pazar 15:47 - Güncelleme:
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Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun sekizinci yarışı olan Katalonya'da üst üste ikinci kez podyuma çıktı. Hafta sonunun ilk yarışını üçüncü sırada tamamlayan Can Öncü, ikinci yarışta da damalı bayrağı ikinci sırada geçti ve bu sezonki dördüncü podyumuna imza attı.

Yarış boyunca harika geçişlere imza atan Can Öncü ile Dominique Aegerter, Stefano Manzi ve Lorenzo Baldassarri arasında teker tekere bir mücadele yaşandı. Son tura kadar büyük bir heyecanın olduğu yarışta Red Bull sporcusu Can Öncü damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Yarışı şampiyona lideri Dominique Aegerter kazanırken, Stefano Manzi üçüncülüğü elde etti.

Can Öncü, Supersport genel klasmanında üçüncü sıraya yükseldi.

2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sekizinci haftanın ikinci yarışı yarın TSİ 13.30'da koşulacak.

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