Can Sevim: 7 maçımız kaldı ve hepsi bir final bizim için

Konyaspor Basketbol Başantrenörü Can Sevim, ligde kalan 7 maçın da kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek, "Ligde kalma yolunda hesaplara bakacak olursak en azından 4 galibiyet almalıyız ki işi garantileyebilelim. 2 galibiyet ligde tutabileceği gibi, 4 galibiyet de ligde tutamayabilir" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Lig'inin son sırasında yer alan Konyaspor Basketbol, ligde kalma umutlarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip için kalan her maç final niteliği taşırken, bu doğrultuda 24. haftada iç sahada oynanacak Darüşşafaka maçının hazırlıklarına takıma yeni katılan Başantrenör Can Sevim yönetiminde devam edildi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan antrenman öncesi Can Sevim ve basketbolculardan Sinan Sağlam basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koç Sevim, "7 maçımız kaldı ve hepsi bir final bizim için. Bu şuurla oynama zorunluluğumuz var. Kolay veya zor maç gibi seçme lüksümüz yok. DAÇKA da bu maçlar içerisinde çok zorlu olanlardan birisi kesinlikle. Çok sert bir rakibimiz var, çok agresif oynuyorlar. Hem savunmada hem hücumda çok fiziksel bir oyun yapıları var. Aynı şekilde karşılık vermek zorundayız. Özellikle savunmada fiziksel temas içerisinde kalarak karşılık verirsek ancak DAÇKA düzeyinde sertlik yaparsak bu maçı kazanma şansımız olabilir" cümlelerine yer verdi.

"DAHA İSTEKLİ, DAHA ARZULU OLMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR"



Takıma yeni geldiğini ve durumun farkında olduğunu belirten Sevim, "Takımı sezon içerisinde de izleme şansım olmuştu. Kendime ve sistemime, yapacağımız işlerle değişebileceğine inanarak geldim buraya. Tabii ki çok kısıtlı bir zamanımız var. Bir anda her şeyi değiştirmek kolay olmuyor. Elimizden geleni yapıyoruz ama daha istekli, daha arzulu olma zorunluluğumuz var. Bu mantalitenin değişmesi lazım. Onun dışında savunma ya da hücum anlamında yaptığımız işlerin geçmişe oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle istek ve arzu, mücadele anlamında daha fazlasını koymamız lazım sahaya" şeklinde konuştu.

"4 GALİBİYET ALMALIYIZ Kİ İŞİ GARANTİLEYEBİLELİM"



Matematiksel olarak 2 galibiyetin kendilerini ligde tutabileceğini söyleyen Başantrenör Sevim, "Rakiplerin kaç maç kazanacağıyla doğrudan orantılı bu. Ama yaptığımız hesaplara bakacak olursak en azından 4 galibiyet almalıyız ki işi garantileyebilelim. 2 galibiyet ligde tutabileceği gibi, 4 galibiyet de ligde tutamayabilir" ifadelerini kullandı.

Enerjiye ihtiyaçları olduğunu kaydeden Can Sevim, "Bu mücadeleyi sağlayabilmemiz için, taraftarın vereceği pozitif enerji, takımla beraber savunma yapması çok önemli. Buna çok ihtiyacımız var. Taraftarımız salonu doldurur ve o desteği verirse bu istediğimiz savunmayı daha kolay yaparız" dedi.

SİNAN SAĞLAM: "KAYBETMEKTEN SIKILDIK"



Darüşşafaka'ya karşı zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini aktaran Sinan Sağlam ise, "Çok sert oynayan ve formda oynayan bir ekip. Bizim de artık önümüzdeki bütün maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Bütün oyuncu grubu, teknik ekip bunun farkında ve ona göre çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız. Oyuncu grubu olarak kaybetmekten sıkıldık. Sinir bozucu bir durum. Aralarda çok şansız mağlubiyetlerde vardı, bizlerin tamamen kötü oynadığımız maçlarında ardından gelen mağlubiyetlerde var. Kötü gidişata son verip, kazanmaya başlamak istiyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"



Devre arasında takıma katıldığını ve takıma çabuk adapte olduğunu anlatan Sağlam, "Oyuncu grubu ve teknik ekip beni çok iyi karşıladı. Çok çabuk şekilde adapte olabildim. Kendi yapabildiklerimi yapabiliyorum sahada. Ben daha çok savunma odaklı oynayan ve sertlik veren bir oyuncuyum. Onu sahaya yansıtabildiğimi düşünüyorum. Konyaspor taraftarının bana karşı bir sevgisi var, benim de onlara karşı var. Gerçekten onlara çok ihtiyacımız var. Özellikle iç sahadaki karşılaşmalarda destekleri bizler için çok önemli. Onlarla birlikte bu kötü dönemin üstesinden geleceğiz" değerlendirmesini yaptı.