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Spor

Can Sevim: Bundan sonra hata yapmadan kazanmak istiyoruz

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol'u bir sayı farklı yenen Mersin Spor Kulübü'nün (MSK) başantrenörü Can Sevim, 'Bundan sonra hata yapmadan kazanmak istiyoruz' dedi.

IHA8 Aralık 2024 Pazar 10:30 - Güncelleme:
Can Sevim: Bundan sonra hata yapmadan kazanmak istiyoruz
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 97-96 yenen Mersin Spor, kente galibiyetle dönüyor. Son haftalarda zorlu fikstürden dolayı üst üste mağlubiyetler alan MSK, çekişmeli geçen mücadele sonunda yeniden kazanarak moral buldu.

"BİZİM TAKIM OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Başantrenör Can Sevim, oldukça zorlu bir maçtan galip ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Rakiplerinin gücünü bilerek maça hazırlandıklarını ifade eden Sevim, "Onlar da galibiyet alarak kötü gidişi durdurmak istiyorlardı. Ama biz de çok zorlu bir fikstürden geçtik, kötü mağlubiyetler aldık. Bundan sonra hata yapmadan kazanmak istiyoruz. Maçın içerisinde çok fazla git-gel oldu. Maçın sonunda akıllı kalarak, sakin kalarak, doğru elleri bularak kazanmayı bildik. Tüm takıma, oyunculara, ekibe çok teşekkür ediyorum. Gerçekten herkes büyük emek koydu. Oynayan oynamayan herkes sahaya var gücüyle destek verdi. Yapmamız gereken bu; bizim takım olmaktan başka çaremiz yok" dedi.

  • Can Sevim
  • Türkiye Basketbol Süper Ligi
  • Mersin Spor

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