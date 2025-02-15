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Spor

Can Sevim: Son 4'te yer almak bizim için gururdu

Mersin Spor Kulübü'nde Başantrenörü Can Sevim, Beşiktaş'a mağlup oldukları maç için açıklamalarda bulundu.

IHA15 Şubat 2025 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
Can Sevim: Son 4'te yer almak bizim için gururdu
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ING Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'a mağlup olan Mersin Spor Kulübü'nde Başantrenörü Can Sevim, "Son 4 takım arasında yer almak bizim için büyük bir başarı ve gurur kaynağı" dedi.

ING Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Tofaş'ı geçen Mersin Spor Kulübü (MSK), Şanlıurfa'da oynanan yarı final mücadelesinde Beşiktaş'a 83-63 mağlup oldu. Karşılaşmayı değerlendiren MSK Başantrenörü Can Sevim, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilere teşekkür ederek, "Öncelikle son 4 takım arasında yer almak bizim için büyük bir başarı ve gurur kaynağı. İsterdik ki daha fazlası olsun. Beşiktaş ile 35 dakika başa baş oynasak da son 5 dakikada daralan rotasyonumuz ve yorgunluk nedeniyle oyundan düştük ve maalesef kupaya veda ettik" diye konuştu.

Milli takım arasını iyi değerlendirerek lige odaklanacaklarını dile getiren Sevim, "Önümüzde uzun bir sezon var. Bıraktığımız yerden daha istekli ve iştahlı bir şekilde lige dönmeliyiz" dedi.

Ligde 6. sırada bulunan MSK, verilen aranın ardından 1 Mart'ta deplasmanda Manisa Basket ile karşılaşacak.

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