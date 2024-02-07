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Spor

Can Uzun için 2 talip daha! Avrupa'yı peşinden sürüklüyor

Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'un talipleri artmaya devam ediyor. 18 yaşındaki genç golcü için son olarak Inter ve Newcastle United'ın devreye girdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

7 Şubat 2024 Çarşamba 16:05 - Güncelleme:
Can Uzun için 2 talip daha! Avrupa'yı peşinden sürüklüyor
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Nürnberg forması altında bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Can Uzun'un talipleri giderek artıyor.

INTER VE NEWCASTLE UNITED

Sky'da yer alan habere göre, Inter ve Newcastle United'ın 18 yaşındaki futbolcu için transfer yarışına dahil olduğu belirtildi.

İKİ TAKIM DAHA DEVREDE

Can Uzun için Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt'un da hala devrede olduğu kaydedildi.

Öte yandan Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesinde herhangi bir serbest kalma maddesi yer almadığı vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun, bu sezon Nürnberg forması altında çıktığı 20 maçta 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

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