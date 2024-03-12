Can Uzun için transfer açıklaması

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray için genç Türk yıldızdan sevindirici haber geldi.

"TAKIMDA TUTAMAYABİLİRİZ"

Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'un galibiyeti getirdiği Magdeburg karşılaşması sonrasında önemli bir açıklamada bulundu.

Can Uzun'u kadroda tutmanın çok zor olacağını söyleyen Dieter Hecking, "Elbette onu Nürnberg'te tutmak isteriz ancak ne yazık ki Futbol dünyası farklı. Elbette onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.