19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Spor

Can Uzun tartışmalara noktayı koydu! ''Gol sevincim Galatasaray'a yönelik değildi''

Eintracht Frankfurt formasıyla Galatasaray ağlarını sarsan Can Uzun'un gol sonrası yaptığı 'Sus' işareti gündeme damga vurdu. Milli oyuncu, bu hareketine dair merak edilenleri açıkladı.

19 Eylül 2025 Cuma 14:02
Can Uzun tartışmalara noktayı koydu! ''Gol sevincim Galatasaray'a yönelik değildi''
Eintracht Frankfurt'un Türk milli yıldızı Can Uzun, Galatasaray'ı 5-1 yendikleri maçta attığı golün ardından yaptığı sevinçle ilgili açıklama yaptı.

Golü attıktan sonra 'sus' işareti yapan ve sosyal medyada tepki alan Can Uzun, "Yaptığım gol sevinci Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı." dedi.

Türk milli oyuncu, "Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam ve umarım herkes bunun farkındadır." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.

