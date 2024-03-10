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Spor

Can Uzun yine attı, Nürnberg'e puanı hediye etti!

Almanya Bundesliga 2'nin 25. hafta mücadelesinde Nürnberg, konuk olduğu Magdeburg'u 1-0 mağlup etti. Mücadeledeki tek gol milli futbolcumuz Can Uzun'dan geldi.

10 Mart 2024 Pazar 00:57 - Güncelleme:
Can Uzun yine attı, Nürnberg'e puanı hediye etti!
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Almanya Bundesliga 2'nin 25. haftasında Christian Fiel'in ekibi Nürnberg deplasmanda Christian Titz'in ekibi Magdeburg ile karşılaştı.

MDCC Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Nürnberg 1-0 kazanırken galibiyet golünü 80. dakikada Can Uzun kaydetti.

18 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 25. resmi maçta 16. golüne ulaşmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Nürnberg 36 puana ulaşırken, Magdeburg 31 puanda kalmış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Nürnberg evinde St. Pauli'yi konuk ederken, Magdeburg deplasmanda Karlsruher ile karşılaşacak.

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