Beşiktaş yönetimi, sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin’le büyük ölçüde anlaştı. Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın “Önümüzdeki sezon mutlaka kalmalı” raporu verdiği yıldız sol bek, yönetimin belirlediği maaş limitine saygı gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş bonservisimi İnter’den aldığında talihsiz bir sakatlık yaşamıştım. 5 ay topa vuramadım ama bu kulüp bana sahip çıktı. Gönül bağım var” diyerek yönetimin teklif ettiği rakamı kabul etti.

Yıllık 1 milyon 750 bin euro maaş alan Caner Erkin'e 3 yıllık sözleşme ve 1.2 milyon euro teklif edildiği, ocak ayında imzalanması beklenen sözleşmede şampiyonluk bonusu da olduğu öğrenildi. Bu sezon 17 maçta 8 asist yapan yıldız için hocası Avcı, “Caner’i genç milli takımda da sol bek, iç orta saha, kenar olarak kullanıyordum. Oyun aklı ve yeteneği var. Farklı mevkilerde kullanılabiliyor. Mukavelesi bitiyor, teknik adam olarak devam etmesinden yanayım” demişti.

(Güneş)