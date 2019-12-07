11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Caner Erkin: Beşiktaş'la gönül bağım var

Spor Toto Süper Lig'de 6 asistle dikkat çeken ve gol attırmaya kupada da devam eden Caner Erkin, Beşiktaş’ta kalmak istediğini yönetime iletti. Yıldız futbolcu yeni sözleşme teklifini, 'Gönül bağım var' diyerek kabul etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş yönetimi, sonu sözleşmesi sona erecek Caner Erkin’le büyük ölçüde anlaştı. Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın “Önümüzdeki sezon mutlaka kalmalı” raporu verdiği yıldız sol bek, yönetimin belirlediği maaş limitine saygı gösterdi. 31 yaşındaki futbolcu, “Beşiktaş bonservisimi İnter’den aldığında talihsiz bir sakatlık yaşamıştım. 5 ay topa vuramadım ama bu kulüp bana sahip çıktı. Gönül bağım var” diyerek yönetimin teklif ettiği rakamı kabul etti.

Yıllık 1 milyon 750 bin euro maaş alan Caner Erkin'e 3 yıllık sözleşme ve 1.2 milyon euro teklif edildiği, ocak ayında imzalanması beklenen sözleşmede şampiyonluk bonusu da olduğu öğrenildi. Bu sezon 17 maçta 8 asist yapan yıldız için hocası Avcı, “Caner’i genç milli takımda da sol bek, iç orta saha, kenar olarak kullanıyordum. Oyun aklı ve yeteneği var. Farklı mevkilerde kullanılabiliyor. Mukavelesi bitiyor, teknik adam olarak devam etmesinden yanayım” demişti.

(Güneş)

Ceren´i öldüren cani cinayetten sonra sokakta böyle gezmiş

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Emekli olamıyorsanız şampanya için!'

'Emekli olamıyorsanız şampanya için!'

Fatih Terim'den sürpriz! Aylar sonra kadroya alıyor

Fatih Terim'den sürpriz! Aylar sonra kadroya alıyor

ABD’deki karara Halkbank’tan tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak

ABD’deki karara Halkbank’tan tepki: Tüm yasal haklar kullanılacak

'Ekonomi aydınlık bir döneme giriyor'

'Ekonomi aydınlık bir döneme giriyor'

Oscar Söyleşileri 2 - Bulgaristan: İklim değişikliği üzerine bir propaganda filmi

Oscar Söyleşileri 2 - Bulgaristan: İklim değişikliği üzerine bir propaganda filmi

Japonya’da kadınlara eşe övgü tavsiyesi: Ona ‘Sokrates gibisin’ deyin 

Japonya’da kadınlara eşe övgü tavsiyesi: Ona ‘Sokrates gibisin’ deyin 

TÜRGEV’li öğrenciler sempozyum sınavını geçti

TÜRGEV’li öğrenciler sempozyum sınavını geçti

'İstanbul’daki yaşanmışlıkların izini sürüyorum'

'İstanbul’daki yaşanmışlıkların izini sürüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye´nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Göztepe stadının son hali

Göztepe stadının son hali

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA