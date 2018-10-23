Caner Erkin delik yetersizliğinden beraat etti
Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin, geçen sezon oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren Mete Kalkavan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Tecrübeli oyuncu delil yetersizliğinden beraat etti.
Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.
Mahkeme, ünlü futbolcuyu 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.
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