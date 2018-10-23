Caner Erkin delik yetersizliğinden beraat etti Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin, geçen sezon oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren Mete Kalkavan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Tecrübeli oyuncu delil yetersizliğinden beraat etti.