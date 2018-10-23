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Caner Erkin delik yetersizliğinden beraat etti

Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin, geçen sezon oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren Mete Kalkavan'a hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Tecrübeli oyuncu delil yetersizliğinden beraat etti.

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Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, geçen yıl Beşiktaş- Başakşehir karşılaşmasında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Mahkeme, ünlü futbolcuyu 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.

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