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Spor

Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yeni sözleşme görüşmeleri ertelendi

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek Caner Erkin ile yapılan yeni sözleşme görüşmeleri şimdilik ertelendi.

Sabah30.01.2020  10:21 - Güncelleme: 30.01.2020  10:21

Beşiktaş'ta yıllık 1 milyon 750 bin Euro alan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'e yönetim tarafından 850 bin Euro maaş üzerinden iki yıllık mukavele teklifi götürülmüştü. Yıldız futbolcunun buna karşılık 1.4 milyon Euro talep ettiği öğrenildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler ise Caner'in Erzurumspor maçında Elneny ile yaşadığı tartışmanın ardından ileri bir tarihe ertelendi.

 Göztepe maçına da yedek kulübesinde başlayan Caner'in kariyeri ile ilgili planlarına yurt dışı seçeneğini dahil ettiği gelen bilgiler arasında...

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