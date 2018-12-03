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Caner Erkin ilk yarıda sakatlandı!

Derbide 90 dakika sahada kalan Caner Erkin'in ilk yarıda sakatlandığı belirlendi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 1-0'lık skorla kazandı.

Derbide 90 dakika sahada kalan Caner Erkin'in ilk yarıda sakatlandığı ortaya çıktı.

Sağ arka adelesinde ağrı hisseden ve devre arasında kulüp doktoru Sarper Çetinkaya'ya kontrol olan tecrübeli futbolcu, doktorun 'Çıkabilirsin, kendini zorlama' uyarısına rağmen 'Devam etmek istiyorum. Takımı yalnız bırakamam' diyerek ikinci yarıya da çıktı.

Tecrübeli oyuncu 89. dakikada bomboş pozisyonda pas vermek yerine şut çekince, tribünlerin tepkisini çekmişti.

(Sabah)

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