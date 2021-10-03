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Spor

Caner Erkin tarihe geçti! Tam 59 yıl sonra...

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan aday kadroya Caner Erkin'i davet etti. Caner 59 yıl sonra Fatih Karagümrük takımından mili takıma davet edilen ilk oyuncu oldu.

3 Ekim 2021 Pazar 09:25 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 09:25
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Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe getirildiği A Milli Takım'da Caner Erkin uzun bir sürenin ardından tekrar aday kadroya çağrıldı.

Caner Erkin böylece tam 59 yıl aradan sonra Ay-yıldızlı takıma çağrılan ilk Karagümrüklü futbolcu oldu.

KARAGÜMRÜK'TE TARİHİ SEVİNÇ

Bu durum başarılı sol bekin kulübü Fatih Karagümrük'te de büyük sevinç yarattı. İstanbul temsilcisi, Caner Erkin için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

59 YIL SONRA A MİLLİ TAKIM'A

Kırmızı siyahlılar Caner'e Milli Takım'da başarılar dilerken, "Kulübümüzden son olarak A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz 16 Mayıs 1962 tarihinde İsrail'e karşı oynanan karşılaşmada Aydın Yelken'dir" bilgisini paylaştı.

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