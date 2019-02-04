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Caner Erkin'den Şenol Güneş'e tepki!

Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 yenerken herkes çok mutluydu ancak siyah beyazlı takım 3-1 öndeyken oyundan çıkan Caner Erkin o kadar mutlu değildi.

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Oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Caner Erkin'in tepkisinin nedeni ise anlaşılamadı.
 
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 6-2 gibi bir skorla yenmeyi başardı.
 
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Caner Erkin, 59. dakikada yerini Cyle Larin'e bıraktı. Milli yıldızın oyundan alınırken mutsuz hali kameralardan kaçmadı.
 
Sinirli bir şekilde kenara gelen Caner Erkin yedek kulübesinde suları tekmeledi. Kulübeye oturduktan sonra yanındaki arkadaşlarına da hararetli şekilde bir şeyler anlatan Caner Erkin'in tepkisinin kime olduğu ise çözülemedi.
 

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