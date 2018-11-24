Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Caner Erkin'e derbi öncesi kart uyarısı

Siyah-Beyazlı ekipte Caner Erkin, bu akşam oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Siyah-Beyazlı ekipte Caner Erkin, bu akşam oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Caner Erkin, bugün de aynı durumu yaşarsa 14. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Caner'le maç öncesinde görüşen teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncusundan gereksiz sertlikten ve hakemle dialogtan kaçınmasını istediği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsveç´te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı

İsveç´te evin tuvaletinden boa yılanı çıktı

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

ABD'de 'Kara Cuma' çılgınlığı soğuk dinlemedi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen hemşire maaşı kaç para

2019 memur emekli maaşları enflasyona göre zamlı liste polis öğretmen hemşire maaşı kaç para

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA