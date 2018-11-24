Caner Erkin'e derbi öncesi kart uyarısı

Siyah-Beyazlı ekipte Caner Erkin, bu akşam oynanacak Ankaragücü karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon Akhisarspor, Antalyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Caner Erkin, bugün de aynı durumu yaşarsa 14. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Caner'le maç öncesinde görüşen teknik direktör Şenol Güneş'in, oyuncusundan gereksiz sertlikten ve hakemle dialogtan kaçınmasını istediği öğrenildi.